"Stan zdrowia pani premier jest stabilny, wszystko jest pod kontrolą, na szczęście nic poważnego pani premier się nie stało" - powiedział Bochenek.

Rzecznik rządu poinformował, że premier przez najbliższy czas pozostanie pod obserwacją lekarzy.

Jak podkreślił, Beata Szydło może wypełniać swoje funkcje i realizować obowiązki szefowej rządu.

"Wszelkie okoliczności tego zdarzenia, do którego doszło w Oświęcimiu w tym momencie przez właściwe służby są wyjaśniane, są badane" - zapewnił rzecznik rządu.

Do wypadku doszło w piątek ok. godz. 18.30 w Oświęcimiu. Rządowa kolumna trzech samochodów na sygnale uprzywilejowania, w której pojazd premier Beaty Szydło jechał w środku, wyprzedzała fiata seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem szefowej rządu. W sobotę kierowca seicento usłyszał zarzut spowodowania wypadku. Przyznał się do winy – poinformował rzecznik małopolskiej policji.

Bochenek: w sobotę konferencja szefa MSWiA ws. wypadku premier

Jeszcze w sobotę odbędzie się konferencja szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka i jego zastępcy Jarosława Zielińskiego, któremu bezpośrednio podlega BOR, na temat wypadku premier Beaty Szydło - poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek.

"Wczoraj spotkało się również tutaj w kancelarii premiera, z inicjatywy szefowej kancelarii pani Beaty Kempy, kierownictwo kancelarii po to, by przedyskutować zaistniałą sytuację i przeanalizować okoliczności wypadku" - poinformował Bochenek na sobotniej konferencji prasowej.

Poinformował, że w tym spotkaniu wzięli udział również szef MSWiA Mariusz Błaszczak oraz przedstawiciele BOR i policji.

Dodał, że w kwestii pytań dotyczących sposobu działania Biura Ochrony Rządu w kwestii wyjaśniania okoliczności wypadku, wyjaśnień udzieli jeszcze w sobotę szef MSWiA. "Dzisiaj będzie na pewno konferencja ministra Mariusza Błaszczaka i jego zastępcy wiceministra pana Jarosława Zielińskiego, któremu bezpośrednio podlega BOR" - powiedział Bochenek.

Rzecznik rządu wyraził nadzieję, że w czasie tej konferencji ministrowie wyjaśnią wszystkie okoliczności zdarzenia.

Jak podało na Twitterze MSWiA konferencja odbędzie się o godz. 14.

Premier w piątek wieczorem została przetransportowana śmigłowcem do WIM w Warszawie po wypadku rządowej kolumny trzech samochodów w Oświęcimiu i badaniach, które przeszła w tamtejszym szpitalu. Obrażenia obnieśli również dwaj funkcjonariusze BOR. Jeden z nich również został przetransportowany do Warszawy.

Bochenek: Premier może wypełniać swoje funkcje i realizować obowiązki szefowej rządu

Premier może wypełniać swoje funkcje i realizować obowiązki szefowej rządu - powiedział w sobotę rzecznik rządu Rafał Bochenek. Dodał, że premier przez najbliższy czas pozostanie pod obserwacją lekarzy; nie wiadomo jeszcze, czy poprowadzi wtorkowe posiedzenie Rady Ministrów.

Rzecznik poinformował, że kierowca samochodu, którym jechała premier, prawdopodobnie jeszcze w sobotę opuści szpital, natomiast poszkodowany w wypadku funkcjonariusz BOR nadal jest diagnozowany.

"Pani premier czuje się dobrze, jej stan jest stabilny, jest właściwie zaopiekowana w Warszawie; może pełnić swoją funkcję, może wywiązywać się ze swoich obowiązków jako szefowa rządu" - powiedział Bochenek. "Pani premier doznała pewnych obrażeń w trakcie tego wypadku, jest diagnozowana" - dodał.

"Pani premier jeszcze przez najbliższy czas pozostanie pod obserwacją lekarzy, zobaczymy jak długo będzie to konieczne, by musiała przebywać w szpitalu" - powiedział. Pytany, czy premier poprowadzi wtorkowe posiedzenie Rady Ministrów, powiedział: "W tej chwili tego jeszcze nie wiemy, wierzymy, że pani premier się pojawi".

Bochenek poinformował, że kierowca auta premier po badaniach prawdopodobnie jeszcze w sobotę opuści szpital powiatowy w Oświęcimiu. "Natomiast funkcjonariusz BOR wciąż jest tutaj w Warszawie badany, diagnozowany, jest właściwie zaopiekowany" - powiedział rzecznik, dodając że funkcjonariusz doznał "pewnych urazów powypadkowych".

Bochenek powiedział, że okoliczności zdarzenia są ustalane i analizowane przez właściwe służby. "Służby działają, sprawa jest pod kontrolą. Nie bagatelizujemy tej sytuacji, bardzo poważnie podchodzimy zawsze do tego typu zdarzeń i one są szczegółowo wyjaśniane" - zapewnił. Powiedział, że sprawa powinna być wyjaśniona, by ustrzec się przed takimi zdarzeniami w przyszłości.