"W 2017 r. małopolscy policjanci zatrzymali już 6 podejrzanych o pedofilię. Społeczne napiętnowanie tego typu przestępstw powoduje, że coraz częściej zatrzymanie podejrzanych odbywa się we współpracy z internautami" – podkreślił st. asp. Dariusz Łach.

Jednym z zatrzymanych jest 29-letni mieszkaniec Wrocławia, który poznał 13-latkę z Małopolski na jednym z portali randkowych. Według ustaleń policji sprawca miał pełną świadomość, że romansuje przez internet z bardzo młodą osobą, ale od samego początku znajomości dążył do spotkania. Został zatrzymany, kiedy przyjechał do Tarnowa i zwabił dziecko do hotelu.

Usłyszał zarzut uwodzenia przez internet osoby poniżej 15 lat i składania jej propozycji obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Policjanci sprawdzą, czy na znalezionych u niego nośnikach elektronicznych nie ma dziecięcej pornografii i informacji o innych ewentualnych kontaktach z małoletnimi.

Kolejnym zatrzymanym jest 55-letni mężczyzna, który za pośrednictwem komunikatora internetowego nawiązał kontakt z 13-latką w celach "towarzyskich", nie zdając sobie sprawy, że koresponduje z 19-letnim internautą z Tarnowa.

Mężczyzna bardzo szybko zaczął składać propozycje seksualne, dążąc do spotkania. Kiedy przyjechał samochodem do Tarnowa, czekała na niego koleżanka internauty, ucharakteryzowana na dziewczynkę, a w pobliskich zaroślach kilku kolegów, którzy powiadomiwszy policję obserwowali rozwój sytuacji. Po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał zarzuty uwodzenia przez internet osoby poniżej 15 lat i składania jej propozycji obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej. Również u niego policjanci zabezpieczyli nośniki elektroniczne, które będą analizowane.

W podobny sposób zatrzymany został w Tarnowie 27-latek, który dążył do poznania młodej osoby i na jednym z portali nawiązał kontakt, jak mu się zdawało, z 13-letnią dziewczynką. Składał jej propozycje seksualne, nie zdając sobie sprawy, że na jego korespondencję odpowiada dorosły internauta. Kiedy przyszedł na randkę, został ujęty przez internautę i przekazany policji. Także jemu postawiono zarzuty dotyczące pedofilii.

Wszystkim podejrzanym grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.