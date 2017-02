Spotkanie Kaczyńskiego z Merkel, które odbywało się w hotelu Bristol, rozpoczęło się we wtorek ok. godz. 18 i trwało do ok. godz. 19.15.

Kaczyński zaznaczył, że w jego spotkaniu z kanclerz Niemiec uczestniczyli także doradcy Merkel oraz europosłowie PiS Ryszard Legutko i Zdzisław Krasnodębski, którzy - zaznaczył prezes PiS - "są zaangażowani od jakiegoś czasu w rozmowy polsko-niemieckie". "Ta rozmowa była więc drugą, pierwsza odbyła się w lecie, trwała dosyć długo" - zaznaczył Kaczyński

Jak dodał, wtorkowa rozmowa "podobnie jak i ta poprzednia była poświęcona przyszłości Unii Europejskiej, sprawie Brexitu i tego, "co robić po Brexicie, i jak prowadzić negocjacje".

"Była to rozmowa w dobrej atmosferze" - powiedział prezes PiS. Jak zaznaczył, była to rozmowa "osób, które się znają i są w stanie ze sobą rozmawiać". Podkreślił, że rozmawiał już Angelą Merkel jako szefową CDU, zanim jeszcze została kanclerzem Niemiec.

Prezes PiS poinformował, że będą dalsze kontakty. "Wydaje mi się, że ta dzisiejsza wizyta pani kanclerz przyniesie dobre rezultaty" - zaznaczył Kaczyński.

Angela Merkel, który przebywa we wtorek z jednodniową wizytą w Warszawie spotkała się wcześniej z premier Beatą Szydło, prezydentem Andrzejem Dudą, szefami PO i PSL Grzegorzem Schetyną i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także z przedstawicielami mniejszości niemieckiej.