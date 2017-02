We wtorek po południu marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski spotkał się z radymi klubów, które tworzą koalicję w Sejmiku Województwa Dolnośląskiwego.

"Zarząd otrzymał zgodę od klubów tworzących koalicję na wszczęcie procedury odwołania Cezarego Morawskiego z funkcji dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu" - powiedział Przybylski dziennikarzom po spotkaniu z radnymi.

Cezary Morawski został wybrany w konkursie na dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu pod koniec sierpnia ub. r. Zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Mieszkowskiego, który jest też posłem Nowoczesnej.

Od początku sprawowania urzędu w teatrze trwa protest części zespołu artystycznego skupionej wokół związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza oraz części publiczności. Morawskiemu zarzucono brak kompetencji oraz to, że wygrał w "ustawionym" konkursie. Artyści w proteście m.in. wychodzili po po spektaklach do publiczności z zaklejonymi ustami.

Pod koniec ub. r. Morawski zwolnił 11 pracowników teatru, w tym aktorów i reżysera, którzy protestowali przeciwko jego kierownictwu. Dyrektor zarzucił im m.in. niesubordynację, działanie na szkodę teatru oraz buntowanie publiczności.

W ostatnim czasie konflikt w Teatrze Polskie przybrał na sile. Inicjatywa Pracownicza zorganizowała protest w Warszawie i we Wrocławiu.

Odwołaniu Morawskiego sprzeciwiali się związkowcy z Solidarności, którzy na przełomie roku zainicjowali referendum w teatrze. Wówczas na pytanie: "czy akceptujesz Cezarego Morawskiego na stanowisku dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu?", pozytywnie odpowiedziały 102 osoby. Dwie zagłosowały na "nie". Uprawnionych do głosowania było 170 pracowników Teatru Polskiego. Inicjatywa Pracownicza zbojkotowała to referendum.(PAP)