Chamenei apeluje, by Irańczycy odpowiedzieli na "groźby" Trumpa

Najwyższy przywódca duchowy Iranu, ajatollah Ali Chamenei, zaapelował we wtorek do swoich rodaków, by odpowiedzieli na "groźby" prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie prób balistycznych w przypadającą w piątek rocznicę rewolucji islamskiej z 1979 roku.