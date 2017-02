Dżihadyści zamordowali jednego z dowódców, bo pomagał uciekać cywilom

Terroryści z Państwa Islamskiego (IS) zamordowali jednego z własnych dowódców w prowincji Ar-Rakka na północy Syrii za to, że pomagał w ucieczkach grupom cywilnej ludności tych terenów, kontrolowanych przez IS.