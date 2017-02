Chodzi o osoby pochodzące spoza Holandii, które otrzymały tamtejszy paszport po ponad pięciu latach pobytu w tym kraju.

"Ich paszporty zostały unieważnione, co pozwoli na uruchomienie alarmu, gdyby osoby te usiłowały ponownie wjechać do Holandii lub użyć holenderskiego dokumentu, by dostać się do jakiegokolwiek innego kraju" - tłumaczył Schoof w wywiadzie dla holenderskiej stacji radiowej.

Szef biura ds. walki z terroryzmem podkreślił, że celem tych działań jest uniknięcie ataków w Holandii, jako że większość domniemanych ekstremistów było szkolonych na obszarach kontrolowanych przez Państwo Islamskie (IS) i "mogliby wrócić" zradykalizowani.

Natomiast jeśli chodzi o tych domniemanych dżihadystów, którzy wciąż są w Holandii - mówił Schoof - celem tej decyzji jest ograniczenie ich mobilności. Jak wyjaśnił, "posiadacze tych paszportów mogą zostać zatrzymani na granicy", ponieważ unieważnienie ich dokumentów "zostało zarejestrowane" w systemach międzynarodowych.

"Jesteśmy bardzo czujni. Są tacy, którzy wrócili z obszarów IS i są obserwowani z bliska. Ale nie warto ryzykować" - podkreślił.

W Holandii utrzymywany jest czwarty poziom zagrożenia terrorystycznego na pięciostopniowej skali. (PAP)