"Realizujemy (programy) Rodzina 500 plus, Mieszkanie plus, ale też realizujemy program Maluch plus. Dzisiaj jesteśmy razem z maluchami, żeby o tym programie opowiedzieć" - powiedziała Szydło na otwarciu Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli (Podkarpackie).

Dodała, że na program Maluch plus w tym roku zostanie wydane ok. 500 mln zł na wsparcie inwestycji w żłobki.

"Rodzina ma być bezpieczna, rodzina ma się czuć w swoim państwie bezpiecznie, ma mieć poczucie, że państwo ją wspiera, pomaga, że może godnie żyć" - powiedziała premier. Jak zaznaczyła, temu właśnie służą działania rządu PiS.

"Wszystkie programy, które realizowaliśmy w ubiegłym roku, które w tej chwili zaczynają przynosić tak dobre owoce, począwszy od rodziny 500 plus poprzez wspieranie rynku pracy, po podnoszenie minimalnych wynagrodzeń, poprzez właśnie takie projekty jak wspieranie inwestycji dla dzieci, mają służyć jednemu: w Polsce najważniejsza ma być rodzina. Dzieci to jest nasza przyszłość. Czy może być piękniejszego i wspanialszego niż mali obywatele, którzy tutaj za nami się znajdują" - powiedziała Szydło.

Premier powiedziała też, że pomoc z programu Rodzina 500 plus trafiła do prawie 4 mln dzieci, z czego ponad 1 mln to dzieci z Podkarpacia. Na rodzinę w tym województwie zostało przeznaczonych średnio blisko 7 tys. zł w ramach tego programu. Programem 500 plus jest objętych 65 proc. dzieci z terenów wiejskich na Podkarpaciu. "To pokazuje skalę tego programu i jego rzeczywisty wymiar" - powiedziała Szydło.