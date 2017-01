Minister obrony Ursula von der Leyen zareagowała z oburzeniem na informacje o skandalu. "Incydenty w Pfullendorf są odrażające i wstrętne" - powiedziała w piątek wieczorem w Berlinie szefowa resortu obrony. Jak zaznaczyła, informacje o nadużyciach władzy są policzkiem dla wszystkich żołnierzy, którzy traktują z szacunkiem podwładnych.

Jak pisze "Spiegel online", w październiku 2016 roku kobieta w stopniu podporucznika zwróciła się osobiście do minister oraz pełnomocnika parlamentu do spraw wojska, ujawniając szokujące fakty. Z jej relacji wynika, że rekruci musieli rozbierać się do naga przed kolegami, którzy filmowali te sceny. "Przełożeni też utrwalali je na taśmie, twierdząc, że zdjęcia służą do celów szkoleniowych" - pisze "Spiegel online". W materiale mowa jest też o bezsensownych ćwiczeniach medycznych o podłożu seksualnym oraz o "seksualno-sadystycznych praktykach".

W uważanym za elitarny ośrodku w Pfullendorf w Badenii-Wirtembergii szkoleni są sanitariusze, których zadaniem jest między innymi operowanie za liniami przeciwnika. Żołnierze tej jednostki ćwiczą z siłami specjalnymi.

Von der Leyen włączyła się osobiści w śledztwo. Ministerstwo zdecydowało o przeniesieniu dowódcy ośrodka na inne stanowisko. Podobny los spotkał dwóch oficerów sztabowych i dwóch podoficerów. Pierwsze pogłoski o nieludzkich praktykach w ośrodku pojawiły się już w 2015 roku, jednak wówczas nie znaleziono żadnych dowodów. (PAP)