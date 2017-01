Żandarmeria Wojskowa: troje uczestników kolizji w Lubiczu zwolnionych do domu

Troje uczestników kolizji drogowej, do której doszło w środę w Lubiczu k. Torunia, po konsultacjach w szpitalu i zaopatrzeniu medycznym, zostało zwolnionych do domu - poinformowała w czwartek Żandarmeria Wojskowa. W kolizji ośmiu pojazdów uczestniczyły m.in. dwa należące do ŻW.