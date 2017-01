Włochy: Rzym potrzebuje 80 lat, by dogonić transport w innych stolicach

Rzym potrzebowałby 80 lat, by jego komunikacja miejska osiągnęła taki poziom, jaki jest w innych wielkich europejskich stolicach - to jeden z wniosków raportu na temat transportu publicznego we Włoszech, sporządzonego przez Ligę Ochrony Przyrody (Legambiente).