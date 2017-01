Tym samym Bank Światowy podtrzymał swoją październikową prognozę dla cen ropy naftowej na 2017 r. na poziomie 55 dol. za baryłkę, co oznaczałoby wzrost cen o 29 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Prognoza ta zakłada, że kraje należące do Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) oraz inni producenci tylko częściowo dostosują się do porozumienia w sprawie limitu wydobycia po dłuższym okresie nieograniczonej produkcji.

Bank Światowy podniósł ponadto swoje oczekiwania odnośnie cen metali - teraz spodziewa się, że ich ceny wzrosną w 2017 r. o 11 proc. wobec 4 proc. wzrostu prognozowanego w październiku ub.r., ponieważ zmniejsza się podaż, zaś popyt ze strony Chin i gospodarek rozwiniętych utrzymuje się na wysokim poziomie.

"Wygląda na to, że ceny większości surowców osiągnęły dno w roku ubiegłym i teraz, w 2017 r. będą rosnąć. Różne decyzje na szczeblu politycznym mogą jednak zmienić te perspektywy" – powiedział cytowany w komunikacie po wydaniu raportu John Baffes, starszy ekonomista i współautor raportu Commodity Markets Outlook.

Według Banku Światowego ceny surowców rolnych mogą wzrosnąć w 2017 r. o mniej niż 1 proc. Niewielkich wzrostów można się spodziewać w przypadku olei i roślin oleistych oraz produktów surowych. Z kolei ceny zbóż mogą spaść o niemal 3 proc. dzięki wyższej podaży. Ceny metali szlachetnych mogą obniżyć się o 7 proc. ze względu na rosnące stopy procentowe i mniejsze zakupy od inwestorów szukających bezpiecznych instrumentów.

Bank zwraca uwagę na silny spadek inwestycji w krajach rozwijających się, które eksportują surowce. Podczas gdy w 2010 r. inwestycje w tych krajach urosły w tempie 7,1 proc., w roku 2015 już tylko o 1,6 proc.

Raport Banku Światowego na temat surowców Commodity Markets Outlook wydawany jest co kwartał: w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku. Raport analizuje sytuację na rynkach najważniejszych surowców.(PAP)