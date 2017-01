Włochy: Do 15 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zejścia lawiny na hotel

Do 15 wzrosła liczba ciał wydobytych spod gruzów zasypanego przez lawinę hotelu w Abruzji we Włoszech - poinformowały we wtorek ekipy ratunkowe. W ciągu kilku godzin znaleziono zwłoki 6 osób. 14 ludzi jest nadal zaginionych.