Dolnośląskie: Trzy osoby ranne po wypadku z udziałem wojskowej ciężarówki

Trzy osoby jadące samochodem osobowym zostały ranne w wyniku zderzenia z wojskową ciężarówką należącą do Wojska Polskiego. Do wypadku doszło we wtorek na drodze powiatowej koło Świętoszowa (Dolnośląskie). To drugi taki wypadek w ciągu kilku godzin w tej okolicy.