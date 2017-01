Zieliński był pytany w Polsat News o publikację wizerunków osób protestujących przed Sejmem. Na stronie internetowej stołecznej policji zamieszczono wizerunki 21 osób biorących udział zdarzeniach w nocy z 16 na 17 grudnia. "Chce wyraźnie powiedzieć, że policja nie opublikowała wizerunku wszystkich osób. Są podstawy, aby poszukiwać tych, którzy są podejrzewani o złamanie prawa" - powiedział wiceminister.

Poinformował, że trzy pierwsze osoby, których wizerunek został opublikowany, zgłosiły się już na policję. "Trzy osoby już się zgłosiły; przyznały się do tego, że właśnie one są, były tam i są gotowe ponieść odpowiedzialność za swoje zachowanie" - mówił. Dodał, że jedna z tych osób usłyszała już zarzuty. "Jedna na pewno tak, co do dwóch - bo to są świeższe zgłoszenia - nie jestem pewny" - mówił.Dopytany, na czym polegało łamanie prawa przez demonstrujących, odparł: "Te osoby blokowały wyjazd posłów, przedstawicieli rządu, kładły się pod samochody, próbowały przemocy. Sam tego doświadczyłem - wychodząc z Sejmu obrażano mnie, próbowano poszturchiwać". Dodał, że pojawiały się również "groźby karalne".