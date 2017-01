Według amerykańskiego prawa o ochronie praw autorskich z 1976 roku artyści mogą ubiegać się o odzyskanie praw do swych utworów 35 lat od ich premiery lub nawet 56 lat w przypadku utworów, odsprzedanych stronom trzecim przed 1978 rokiem. W 2018 roku minie 56 lat od premiery singla "Love Me Do".

John Lennon i Paul McCartney odsprzedali prawa do swych utworów kilku firmom, w których posiadanie weszło następie ATV. W 1985 roku firmę, wraz z prawami m.in. do ponad 250 piosenek duetu McCartney-Lennon, przejął Michael Jackson, który wydał na to 47,5 mln dolarów. Jackson doprowadził następnie do połączenia ATV i Sony, a w 2016 roku - siedem lat po śmierci króla popu - doszło do sprzedaży za 750 tys. dolarów praw, posiadanych przez ATV, firmie Sony Corp.

Jak poinformowano, McCartney już w październiku 2008 roku zawiadomił Sony/ATV Music Publishing o zamiarze odzyskania praw do dziesiątków utworów napisanych między wrześniem 1962 a czerwcem 1971 roku.

Firma nazwała w oświadczeniu pozew "niekoniecznym i przedwczesnym". "Sony/ATV darzy najwyższym szacunkiem sir Paula McCartneya, z którym łączy nas długa i wzajemnie satysfakcjonująca relacja z poszanowaniem dla cennego zbioru utworów duetu Lennon-McCartney" - głosi komunikat.

Według pozwu Sony/ATV próbowało zablokować negocjacje z McCartneyem do rozstrzygnięcia podobnej sprawy z udziałem brytyjskiego zespołu Duran Duran w angielskim sądzie. (PAP)