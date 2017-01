Francja ocenia, że około 700 jej obywateli walczy w IS w Syrii i Iraku

Francuskie służby antyterrorystyczne oceniają, że około 700 obywateli Francji walczy w szeregach dżihadystycznego Państwa islamskiego (IS) w Iraku i Syrii. Oprócz tego około tysiąca nadal przebywa we Francji, ale pragnie przyłączyć się do dżihadu.