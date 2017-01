Minister pytany był w Polsat News o zapowiedziany we wtorek przez premier Szydło przegląd resortów, który ma być serią jej spotkań z szefami poszczególnych ministerstw i potrwa dwa tygodnie. Celem przeglądu ma być "wyznaczenie nowych kierunków działań rządu".

Waszczykowski poinformował, że jego spotkanie z premier planowane jest na przyszły tydzień. Zapowiedział, że zamierza na spotkaniu przedstawić plany swojego resortu na 2017 r. Pytany, jakiej oceny spodziewa się od Beaty Szydło odpowiedział: "Ja nie wiem, jestem pokornym politykiem, z pokorą przyjmę każdą".

Odnosząc się do uwag opozycji, sugerujących propagandowy charakter ogłoszonego przeglądu, podkreślił, że jest to "normalne działanie". "Tak, jak kiedy żeśmy kończyli rok (2016), podsumowaliśmy ten rok, tak teraz na początku roku przedstawiamy nasze plany. Ja już nawet takie plany na zamkniętej części rządu przedstawiłem" - mówił.

Dopytywany o szczegóły tych planów, powiedział, że przedstawi je nie wcześniej niż po spotkaniu z premier. Zapowiedział równocześnie, że na początku lutego poinformuje o tym, co chce w nowym roku osiągnąć, w sejmowym expose.

Waszczykowski odniósł się także do pytania dziennikarki o nieoficjalne informacje, iż jego miejsce na stanowisku szefa MSZ może zająć obecny prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Ocenił, że są to spekulacje.

"No to się zamienimy; może ja będę wtedy pomagał prezydentowi" - ironizował. "Z pokorą przyjmuję swoje stanowisko i swój los. Polityk musi mieć wiarę, że to co robi, robi w sposób dobry, a ocenę pozostawiam innym" - podkreślił minister.