Premier o WOŚP: pomagać można na różne sposoby; zawsze wrzucam do puszki

Zawsze warto pomagać, każdy może czynić to na różne sposoby - powiedziała we wtorek premier Beata Szydło, komentując zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dodała, że zawsze wrzuca datki do puszek Orkiestry.