Dostępnych pieniędzy na walkę ze smogiem jest więcej niż złożonych do tej pory wniosków - powiedział prezes zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda w poniedziałek w Szczecinie. Jak wyjaśnił, do Funduszu złożono zaledwie 150 wniosków, o wartości ok. 700 mln zł, na rozbudowę sieci ciepłowniczych.