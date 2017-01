O problemie związanym ze smogiem politycy PO chcą też rozmawiać w najbliższą środę podczas spotkań z mieszkańcami Małopolski.

Gawłowski przypomniał, że Sejm tzw. ustawę antysmogową uchwalił jeszcze w sierpniu 2015 roku. Ustawa dała samorządom prawo określenia, jakim paliwem można palić w piecach i wyznaczenia standardów technicznych dla kotłów.

"Zbudowaliśmy także instrumenty finansowe wsparcia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska - tam było kilka programów dedykowanych temu obszarowi, czyli program KAWKA związany z redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez likwidację kotłowni lokalnych, czy programy dotyczące zmiany transportu publicznego z autobusów wysokoemisyjnych na transport niskoemisyjny" - dodał Gawłowski.

Zdaniem b. wiceministra ochrony środowiska, po dojściu do władzy PiS, programy te zostały wstrzymane. "W związku z tym chcemy przygotować projekt ustawy, który zmusi PiS do tego, żeby te programy, które wcześniej realizowaliśmy, były w dalszym ciągu realizowane" - powiedział polityk Platformy, obecnie szef sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Zgodnie z projektem takiej "specustawy", Sejm miałby zobowiązać rząd do walki ze smogiem i przeznaczenia na nią odpowiednich środków finansowych. "Jest to możliwe, my to wyraźnie chcemy zapisać, żeby PiS nie uciekał przez realizacja działań na rzecz walki ze smogiem" - zaznaczył Gawłowski.

Nowe instrumenty do wali ze smogiem zapowiedział też w czwartek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Mówił m.in. o zachętach finansowych do wymiany kotłów, zmianach w prawie dotyczących jakości kotłów grzewczych i programie "Czyste Powietrze". (PAP)