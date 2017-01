"Uzgodniłem z Komendantem Głównym Policji wystąpienie do premier Beaty Szydło o to, aby korzystać ze wsparcia Żandarmerii Wojskowej do czasu zakończenia ferii. Te wspólne patrole policji i żandarmerii sprawdzają się, są to patrole dodatkowe, dzięki którym zapewniamy bezpieczeństwo w centrach handlowych, w miejscach, do których przychodzą ludzie" - powiedział Błaszczak.

Dodał, że wśród policjantów znajdują się także instruktorzy narciarscy, którzy będą patrolować stoki narciarskie. "Będziemy mieć bezpieczną sytuację na stokach" - zapewnił. Poinformował, że 38 stoków narciarskich patrolować będzie prawie 250 policjantów.