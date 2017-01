Zdaniem kontrolerów z Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dolnośląskie straże z Państwowej Straży Łowieckiej (PSŁ) i Państwowej Straży Rybackiej (PSR) na Dolnym Śląsku nie prowadziły dokładnego rozpoznania zagrożeń. „Dlatego nie miały szans działać prewencyjnie ani skutecznie walczyć z kłusownictwem, a ich działalność skupiała się przede wszystkim na doraźnych interwencjach. Skuteczność kontroli obniżały też bardzo rozległe – w stosunku do stanu zatrudnienia – obszary patrolowania” - podkreślono w opublikowany w piątek raporcie.

Zdaniem NIK szczególnie niepokojący jest brak kontroli podmiotów organizujących polowania dla cudzoziemców. „Dolnośląska Straż Łowiecka nie korzystała z prawa do kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż takich usług. Brak aktywności w tym obszarze tłumaczono brakiem sygnałów o nieprawidłowościach oraz nieprecyzyjnymi przepisami” - napisano w raporcie.

NIK porównała efekty działania PSŁ na Dolnym Śląsku w zwalczaniu kłusownictwa oraz ujawnianiu przestępstw z działaniami tej formacji w innych województwach. Jak podkreślono w raporcie, efekty tych porównań były „relatywnie słabe”. Na przykład strażnicy na Dolnym Śląsku przy czteroosobowej obsadzie i powierzchni 1,613 tys. ha przejęli lub odebrali łącznie 68 przedmiotów pochodzących z przestępstw, podczas gdy w Świętokrzyskiem odebrano 579 takich przedmiotów przy pięcioosobowej obsadzie na 1,163 tys. ha, a w Lubelskiem – 465 przy czteroosobowej obsadzie na 2,261 tys. ha.

NIK podkreśliła przy tym, że kontrole prowadzone przez obie straże przy tak niskich stanach zatrudnienia i finansowania nie mogły być w pełni skuteczne z uwagi na rozległe obszary patrolowania.

W raporcie zaznaczono również, że w obu formacjach nie stworzono regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania magazynów broni, wymaganych norm uzbrojenia, a także procedur dotyczących wykonywania uprawnień przez strażników. „Prowadziło to do sytuacji, że broń i środki przymusu bezpośredniego, w które wyposażone były obie straże, nie zawsze w pełni odpowiadały realnym potrzebom służby” - napisano w raporcie.

NIK zwróciła również uwagę, że nadal nie zostały uzgodnione ramy współpracy pomiędzy PSR a policją, a wspólne patrole obu formacji nie były poddawane analizie.

W raporcie podkreślono również, że brak jest regulacji dotyczących wysokości grzywien nakładanych przez straże w drodze mandatów karnych za poszczególne rodzaje wykroczeń. To - zdaniem kontrolerów - odbija się na efektywności sprawowania służby przez obie formacje.

Zdaniem NIK nadzór wojewody dolnośląskiego, który odpowiada za utworzenie i finansowanie obu straży nie był w pełni skuteczny i prawidłowym. „Wojewoda nie wprowadził rozwiązań organizacyjnych, zapewniających komplementarną współpracę obu formacji oraz jej rzetelną analizę. Wojewoda nie sprawował wymaganego nadzoru nad czterema spośród 32 tzw. Społecznych Straży Rybackich, przez co nie zostały one włączone do współpracy z Państwową Strażą Rybacką” - podano w raporcie.(PAP)

(planujemy kontynuację tematu)