Jak zaznaczył PKN w poniedziałkowym komunikacie, na podstawie zawartych umów PKN Orlen dostarczy w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku benzynę i olej napędowy do polskiego BP Europa SE, Shell Polska oraz Amic Polska, czyli dawnego Łukoil Polska. Płocki koncern poinformował, że wartość kontraktu to ok. 9,3 mld zł. (PAP)