Prokuratura: Do śmierci syna Lecha Wałęsy nie przyczyniły się osoby trzecie

Wstępna opinia sporządzona po sekcji zwłok wykluczyła, aby do śmierci syna Lecha Wałęsy – Przemysława, przyczyniły się osoby trzecie lub by było to samobójstwo – poinformowała prokuratura. Śledczy m.in. na prośbę rodziny nie ujawniają przyczyny zgonu.