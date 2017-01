Turcja poinformowała o zabiciu w Syrii ponad 1300 islamistów

Od wkroczenia wojsk tureckich do Syrii w sierpniu ub.r. zabiły one we współdziałaniu z tamtejszymi bojownikami sunnickimi 1362 rebeliantów z Państwa Islamskiego (IS) - poinformowała w piątek turecka państwowa agencja Anatolia, powołując się na sztab generalny.