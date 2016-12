Do zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie, któremu Amri przysiągł wierność. Nagranie z przysięgą opublikowała propagandowa agencja dżihadystów Amakźródło: PAP

Tragedia, do której doszło w Berlinie jest wyjątkowa, jeśli chodzi o okrucieństwo sprawcy - napisała premier Beata Szydło w liście odczytanym podczas pogrzebu kierowcy ciężarówki, Łukasza Urbana. Bp Henryk Wejman apelował, by pamięć o nim stała się bodźcem do świadczenia dobra innym.