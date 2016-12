O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko b. dyrektor i pracownikom niepublicznego domu dziecka w Lidzbarku poinformowała PAP w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Elblągu Iwona Piotrowska.

Według ustaleń prokuratury, oskarżeni psychiczne i fizyczne znęcali się nad wychowankami. Śledczy przesłuchali poszkodowane dzieci i zabezpieczyli zdjęcia, które mogą świadczyć o niewłaściwych zachowaniach b. kierownictwa i personelu placówki. Żadna z osób, którym przedstawiono zarzuty, nie przyznała się do winy. Grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Dochodzenie w tej sprawie wszczęto listopadzie 2014 r. po sygnałach o stosowaniu w placówce niewłaściwych metod wychowawczych. Chodziło m.in. o popychanie, wyzywanie i zamykanie dzieci za karę w ciemnej izolatce, a także oblewanie ich brudną wodą, co miało być karą za pomazanie ścian w jadalni. B. dyrektor mówiła wówczas PAP, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a oblewanie dzieci było "formą zabawy", którą porównała do "biegania po szyszkach na koloniach".

Po wszczęciu przez prokuraturę dochodzenia, placówkę skontrolowało biuro Rzecznika Praw Dziecka, które oceniło, że mogło dochodzić tam do naruszenia praw dziecka. Władze stowarzyszenia, które prowadzi niepubliczny dom dziecka w Lidzbarku, zwolniły wówczas kierownictwo i część pracowników. Nieprawidłowości potwierdziła też kontrola przeprowadzona przez starostwo w Działdowie. Kontrolerzy stwierdzili, że stosowano bezprawne formy dyscyplinowania, które mogły być upokarzające dla dzieci.

Działający od siedmiu lat dom dziecka w Lidzbarku to dwie sąsiadujące ze sobą niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przebywa ok. 40 dzieci w wieku powyżej pięciu lat.