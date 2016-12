"Borysówka – Wieś Drewniana", "Wioska Małego Osocznika" w Dubinach, "Lipiny - wioska bulwy" i "Nowoberezowo - wieś pod kopułami" - tak nazwano mowe wioski.

Mimo że jest zima, oferty są już dostępne, choć są modyfikowane w zależności od pogody i pory roku - poinformowała PAP koordynatorka projektu Karolina Likhtarovich z Fundacji Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych.

Fundacja realizowała ten projekt przez ostatnie pół roku z gminą Hajnówka. Brało w nim udział kilkudziesięciu mieszkańców tych wiosek, którzy uczyli się przedsiębiorczości społecznej, poznawali zasady działania organizacji pozarządowych, wypracowali programy rozwoju własnych wiosek tematycznych i stworzyli ofertę edukacyjno-turystyczną.

"Wioska tematyczna to pomysł na rozwój wsi opierający się na lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i na lokalnych tradycjach oraz na pasji i zaangażowaniu mieszkańców. Każda wioska ma swój temat przewodni, wokół którego tworzona jest oferta edukacyjno-turystyczna dla grup zorganizowanych oraz dla turystów indywidualnych" - tłumaczyła Likhtarovich. Podkreśliła, że w Polsce przybywa wiosek tematycznych, a ich oferta cieszy się zainteresowaniem i mieszkańców i osób odwiedzających te wsie.

Do Borysówki można się wybrać na kilkugodzinne zajęcia z wykonywania różnych ozdób z papieru, różnych technik malowania na drewnie, czy też zdobienia drewnianych materiałów techniką decoupage. Przygotowano również wycieczkę szlakiem zawodów związanych z drewnem oraz warsztaty kulinarne.

Dubiny nawiązują do dawnych zawodów związanych z Puszczą Białowieską, m.in osocznika czyli kogoś, kto dawniej pilnował przestrzegania zakazów w osoce, czyli części puszczy, którą musiał obchodzić lub objeżdżać. Osocznik brał również udział w przygotowaniach do polowań. Oferta Dubin jest pomyślana głównie z myślą o dzieciach i rodzinach z dziećmi. Jedną z propozycji są zmagania leśnych siłaczy, czyli bieg z drewnianym pieńkiem.

Wszystko o ziemniakach - to tematyka wioski Lipiny. Ziemniaki będą królować na stole w różnych daniach, ale mogą też służyć do wykonywania różnych prac artystycznych z wykorzystaniem np. "bulwastempli" - z ziemniaka zanurzonego w farbie robi się pieczątki. Ziemniak jest też bohaterem gry terenowej.

We wsi Nowoberezowo sięgnięto do miejscowych cerkiewnych tradycji i na tym bazuje oferta wioski tematycznej. "Poznacie skarby prawosławnej tradycji, np. śpiew, ikonę, świecę. Doświadczycie wyjątkowości cerkiewnego śpiewu. Z bliska zobaczycie kolory prawosławia" - zachęca Nowoberezowo. Propozycje warsztatowe są związane m.in. w własnoręcznym wyrobem woskowych świec, ikonek. Przewidziano wycieczki do cerkwi, plener fotograficzny.

Wioski tematyczne powstały w ramach projektu „Aktywizacja mieszkańców wokół zasobów własnej

wsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich”, który był dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO 2016).