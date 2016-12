Komisja Europejska podjęła w środę decyzję o przesłaniu do Polski dodatkowych rekomendacji w związku z niewypełnieniem przez władze w Warszawie dotychczasowych wskazań dotyczących rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Polska będzie miała dwa miesiące na odpowiedź na pismo przesłane jej z KE.

Wiceszef KE Frans Timmermans zapewnił, że Komisja nie porzuci tej sprawy i będzie wykorzystywała wszelkie możliwe instrumenty, by rozwiązać problem. Jak zaznaczył, jeśli dialog nie przyniesie rozwiązania, KE "będzie musiała spojrzeć na inne opcje".

"Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że Polska nie ma już problemu z TK. Zostały przyjęte trzy ustawy, które szczegółowo regulują postępowanie przed Trybunałem. Została zaprzysiężona nowa prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ten problem jest już przeszłością. Ten problem jest już rozwiązany" - powiedział Bochenek w środę dziennikarzom.

"Nie widzimy podstaw do tego, aby Komisja Europejska zajmowała się w tym momencie Trybunałem Konstytucyjnym. Myślę, że przed świętami Bożego Narodzenia nam wszystkim, również i członkom KE, potrzebna jest chwila wytchnienia i spokoju. Dlatego jeżeli mam cokolwiek komentować i odnosić się do słów wiceprzewodniczącego Timmermansa, to przede wszystkim chciałbym mu złożyć serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia" - powiedział rzecznik rządu.