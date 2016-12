Jordania: IS przyznało się do ataków terrorystycznych w Al-Karak

Bojownicy dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS) we wtorek wzięli odpowiedzialność za niedawne ataki terrorystyczne w mieście Al-Karak na zachodzie Jordanii, w których co najmniej dziewięć osób zginęło, a blisko 30 odniosło obrażenia.