Wśród uhonorowanych znaleźli się głównie ludzie zaangażowani w niezależny ruch wydawniczy.

"Na tej sali są drukarze, kolporterzy, technicy, łącznicy, wydawcy, autorzy tekstów, grafik, ludzie użyczający mieszkania dla tajnych drukarni. Można by bez przesady powiedzieć, że jest tu kwiat podziemia z lat 80." – powiedział podczas uroczystości przewodniczący kapituły medalu i prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności Edward Nowak.

Uroczystość, która odbyła się w sali obrad krakowskiego magistratu, zgromadziła nie tylko byłych działaczy, ale także ich rodziny i przyjaciół. Niektóre medale przyznano pośmiertnie, nie wszyscy z żyjących mogli też odebrać je osobiście.

Wśród uhonorowanych medalami znaleźli się m.in. Tomasz Balon-Mroczka, Artur Dmochowski, Michał Garapich, Lech Kołodziejczyk, Grzegorz Lipiec, Władysław Masłowski (pośmiertnie), Jarosław Potasz, Monika Rasiewicz, Zdzisław Żelazny (pośmiertnie).

Przewodniczący kapituły przedstawiał w skrócie sylwetkę i dokonania każdego z uhonorowanych medalem. "To, co tutaj mówiłem w wielkim skrócie o każdym z odznaczonych, przeczytacie w naszych biuletynach, wydawnictwach, na stronie internetowej. Nie zapominamy o ludziach opozycji, staramy się o nich pamiętać, bo nie ma nic ważniejszego, niż pamięć o ludziach, bo to oni tworzyli historię. Każdy człowiek to żywa historia" – podkreślał Nowak na zakończenie uroczystości.

"Chciałbym prosić wszystkich tu obecnych, żebyście pamiętali o tych ludziach, z którymi wówczas działaliście – koleżankach, kolegach; żebyście o nich przypominali, opowiadali – taki jest nasz wspólny obowiązek, taka jest nasza solidarność" – zaapelował przewodniczący Kapituły medalu, zachęcając zebranych do składania wniosków o uhonorowanie kolejnych opozycjonistów.

Medal "Dziękujemy za Wolność" ma stanowić symboliczne wyrażenie wdzięczności i podziękowania dla możliwie szerokiego kręgu ludzi, którzy w okresie po 13 grudnia 1981 roku brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej rzeczpospolitej Polski. Ustanowił go w 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia Sieć Solidarności, którego celem jest kultywowanie ideałów i wartości oraz tradycji ruchu społecznego Solidarność.

"Idea medalu narodziła się w środowisku nowohuckiej solidarności. Jej przedstawiciele – hutnicy, stanowią trzon stowarzyszenia Sieć Solidarności. Dlatego medal nie jest wykonany z brązu, srebra czy złota, ale za stali. Jest to kawałek stalowej blachy z napisem +Dziękujemy za Wolność+" – powiedział o medalu jego inicjator Edward Nowak.

Jak wyjaśnił, widoczny w centralnym miejscu medalu tłum ludzi to postaci hutników z fotografii Tadeusza Pikulickiego podczas strajku w kombinacie wiosną 1988 r. Nad nimi charakterystyczna polska flaga i fragment logo NSZZ "Solidarność". Na rewersie umieszczone jest logo stowarzyszenia, marszałka województwa małopolskiego i IPN, którzy są partnerami tego medalu. Autorem projektu medalu jest Jacek Maria Stokłosa.

Inicjatywa nadania medalu może pochodzić od stowarzyszenia, marszałka Małopolski, IPN oraz innego współorganizatora lub dwóch uhonorowanych nim już wcześniej osób. (PAP)