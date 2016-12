"Było to trzecie spotkanie Rady NATO-Rosja w tym roku. Sojusznicy i Rosja mają różne punkty widzenia, a nasze spotkanie nie świadczy o tym, że sprawy na powrót toczą się jak zwykle. Ale bez dialogu nie możemy przezwyciężyć różnicy zdań i polepszyć wzajemnego zrozumienia" - oświadczył Stoltenberg po trwającym trzy i pół godziny posiedzeniu ambasadorów.

"W czasach napięć, dialog jest ważniejszy niż kiedykolwiek. Pozostajemy zaangażowani na rzecz dialogu i pozostawiamy otwarte kanały komunikacji" - podkreślił sekretarz generalny NATO.

Jak relacjonował, głęboką różnicę zdań odnotowano w sprawie Ukrainy, gdzie NATO w ostatnich miesiącach dostrzega "rekordowy poziom" łamania porozumienia o zawieszeniu broni. Stoltenberg wezwał strony do pełnego wdrożenia porozumień mińskich, które mają uregulować sytuację na wschodzie Ukrainy.

NATO powtórzyło też poparcie dla pełnej suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy, podkreślając, że nigdy nie uzna nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję.

Podczas spotkania strony wymieniły się informacjami: Rosja - o ćwiczeniach KAWKAZ-2016, zaś NATO - o ćwiczeniach Trident Juncture 2016. Stoltenberg powiedział, że strona natowska wyraziła zaniepokojenie nadużywaniem przez Rosję prawa do niezapowiedzianych ćwiczeń wojskowych.

"To prowadzi do destabilizacji i nie przyczynia się do polepszenia klimatu naszych stosunków" - powiedział Stoltenberg. Przypomniał, że zarówno sojuszników jak i Rosję obowiązują przyjęte w ramach OBWE zasady informowania z wyprzedzeniem o manewrach, a także dopuszczenia do nich obserwatorów drugiej strony.

"NATO nie szuka konfrontacji ani nie stanowi zagrożenia. Wszystko, co robimy, w tym wzmacniając obecność na wschodzie sojuszu, ma charakter defensywny, proporcjonalny i jest w zgodzie z naszymi międzynarodowymi zobowiązaniami. Celem NATO jest i pozostaje ochrona naszych sojuszników, zapobieganie konfliktom i zachowanie pokoju" - oświadczył Stoltenberg.

Rada NATO-Rosja powstałą jako forum dialogu w 2002 roku. W 2014 roku została zawieszona po aneksji Krymu przez Rosję; do pierwszego po przerwie spotkania doszło dopiero w 2016 roku. (PAP)