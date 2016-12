Ruch pociągów pasażerskich na 21-kilometrowej trasie przebiegającej przez podwrocławskie gminy zostanie przywrócony dzięki wspólnemu projektorowi samorządów oraz PKP PLK. Umowę, która gwarantuje realizację tego projektu, podpisano w poniedziałek we Wrocławiu.

Rewitalizowana linia kolejowa prowadzi od stacji Jelcz Miłoszyce przez miejscowości w gminie Czernica, wrocławskie osiedla Wojnów, Strachocin, Kowale do stacji Wrocław Sołtysowice.

Jak poinformował PAP rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec, w ramach remontu linii wykonane zostaną prace związane z wymianą toru, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem i telekomunikacji oraz naprawą obiektów inżynieryjnych. „Planowana jest również przebudowa przejazdów, co poprawi bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym” - podał Siemieniec.

Wyremontowane zostaną również perony na przystankach tej trasy, powstaną parkingi dla samochodów oraz rowerów.

Wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski podkreślił, że rewitalizacja tej linii kolejowej jest bardzo ważna dla stolicy Dolnego Śląska. „Da co najmniej dwie główne korzyści. Po pierwsze szansę na zmniejszenie samochodowego ruchu wjazdowego do Wrocławia, gdyż powstanie dla mieszkańców przyległych miejscowości oferta kolejowa oraz duży parking na granicy miasta, po drugie mieszkańcom osiedli Wojnów, Strachocin, Kowale oraz pracownikom zakładów pracy w rejonie Kowal i Swojczyc da możliwość skorzystania z przewozów kolejowych do centrum miasta” – powiedział Adamski.

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, a jego wartość to ponad 58 mln zł. Wkład PKP PLK to ponad 54 mln zł, Gminy Wrocław ponad 1,6 mln zł, Gminy Czernica – 1,2 mln zł, zaś Gminy Jelcz Laskowice 750 tys. zł.

Pierwsze pociągi pasażerskie pojadą tą trasą na przełomie 2019 i 2020 r.(PAP)