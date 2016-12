W poniedziałek odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli dziennikarzy z Karczewskim ws. zmian dotyczących pracy dziennikarzy, jakie mają obowiązywać od nowego roku

"Do 6 stycznia, do Święta Trzech króli obiecałem przedstawić nowe propozycje. Przedstawić do wszystkich redakcji, a później usiądziemy i będziemy rozmawiać o ostatecznych rozwiązaniach" - poinformował Karczewski po zakończeniu spotkania.