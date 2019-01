Pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary Holokaustu w 74. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz.



– Państwa członkowskie powinny opracowywać programy edukacyjne i wpajać wszystkim pokoleniom pamięć o Holokauście, tak aby w przyszłości nigdy więcej się nie zdarzały tego typu wydarzenia — powiedział Rzecznik Prawo Obywatelskich Adam Bodnar i wskazał na problem mowy nienawiści. Bodnar stwierdził, że to edukacja powinna zapobiegać niszczeniu życia publicznego przez nienawiść.



– Nigdy więcej nie można dopuścić do takiego hejtu, który jest niestety coraz mocniejszy na całym świecie, a także w naszym ulubionym kraju Polsce – mówił rabin Michael Schudrich, przedstawiciel Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i naczelny rabin Polski.



– Słowa znowu zaczynają zabijać. Znowu jesteśmy świadkiem zdarzeń, które nie powinny mieć miejsca. Musimy pamiętać, że jeżeli nie reagujemy na nienawiść, to dajemy na nią przyzwolenie. W czyjejś głowie może znowu obudzić się taki upiorny plan – mówiła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej.



Punktem kulminacyjnym obchodów była ekumeniczna modlitwa z udziałem przedstawicieli kościoła katolickiego, ewangelickiego, prawosławnego i Gminy Żydowskiej w Warszawie.



Uroczystość wpisana jest w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu ustanowiony przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2005 roku. Obchody odbyły się pod patronatem prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.



W obchodach wzięła udział ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.