Pierwsze wstrząsy skorupy ziemskiej zarejestrowano w niedzielę krótko przed północą czasu lokalnego w rejonie Dżalalabadu w północno-wschodnim Afganistanie, w pobliżu granicy z Pakistanem. Według US Geological Survey epicentrum znajdowało się 36 kilometrów na północ od Bāsawul. Hipocentrum zlokalizowano na głębokości 10 kilometrów.
Agencje podkreślają, że Afganistan jest często nawiedzany przez trzęsienia ziemi, zwłaszcza w grzbiecie Hindukuszu, w rejonie styku płyt tektonicznych Eurazji i Indii.
san/
