Rosyjski przywódca miał wysunąć tę propozycję podczas piątkowego szczytu na Alasce – poinformował brytyjski dziennik, powołując się na cztery osoby mające bezpośrednią wiedzę o rozmowach prowadzonych między Putinem a Trumpem.

Według „FT” w zamian za przejęcie obwodu donieckiego Putin powiedział, że zamrozi linię frontu w obwodach chersońskim i zaporoskim, znajdujących się na południu Ukrainy.

Trump przekazuje propozycję Putina Zełenskiemu i europejskim liderom

Wiadomość tę Trump przekazał w sobotę podczas rozmowy telefonicznej prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu i europejskim przywódcom. Jak ustalił „FT”, podczas tego spotkania amerykański przywódca miał wezwać ich do zaniechania wysiłków mających na celu uzyskanie od Moskwy zawieszenia broni.

Jak przypomniała brytyjska gazeta, obwód doniecki jest obecnie częściowo okupowany przez Rosję od ponad dekady i to na tym terenie rosyjskie wojska posuwają się w najszybszym tempie od listopada 2024 r. Szacuje się, że pod okupacją sił rosyjskich znajduje się ok. 70 proc, obwodu donieckiego, ale najbardziej wysunięte na zachód miasta pozostają pod kontrolą Ukrainy i odgrywają kluczową rolę w operacjach wojskowych oraz obronie na froncie wschodnim.

Trzy źródła, na które powołuje się „FT”, podały, że Putin zapowiedział zamrożenie frontu w obwodach chersońskim i zaporoskim, gdzie jego siły okupują duże części terenu, oraz że nie będzie podejmował nowych ataków w celu zajęcia nowych terytoriów.

Zełenski nie zgadza się na oddanie Donbasu, otwarty na trójstronne rozmowy

Jedocześnie podczas konferencji prasowej przywódca Rosji jasno dał do zrozumienia, że nie zrezygnował ze swoich zasadniczych żądań „rozwiązania przyczyn” konfliktu, co w praktyce oznaczałoby koniec państwowości Ukrainy w jej obecnej formie i zahamowanie ekspansji NATO na wschód.

Brytyjski dziennik poinformował, powołując się na osoby mające bliski kontakt z Zełenskim, że ten nie zgodzi się on na oddanie obwodu donieckiego, ale będzie otwarty na rozmowę na temat okupowanych przez Rosję terenów z Trumpem, podczas planowanego na poniedziałek spotkania w Waszyngtonie.

„FT” ustaliło także, że prezydent Ukrainy byłby również otwarty na omówienie tej kwestii podczas trójstronnego spotkania z Trumpem i Putinem.

Zarówno Biały Dom, jak i Kreml nie udzieliły gazecie komentarzy na ten temat.