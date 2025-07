Partia Pracujących Kurdystanu (PKK) rozpoczęła proces rozbrojenia. Na razie ma on charakter symboliczny – część bojowników złożyła broń w As-Sulajmanijji w Iraku. Władze w Ankarze przedstawiają ten krok jako szansę na pokojową przyszłość. – Dziś otwiera się nowa karta historii. Drzwi do wielkiej i silnej Turcji, do tureckiego stulecia, zostały szeroko otwarte – oznajmił prezydent Recep Tayyip Erdoğan podczas wystąpienia skierowanego do członków Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. To jak dotąd najdobitniejszy sygnał poparcia Erdoğana dla wysiłków na rzecz zakończenia konfliktu z PKK – organizacją, którą zarówno Turcja, Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone uznają za terrorystyczną.

Erdoğan przyznaje się do błędów