Bruksela chce włączyć Ukrainę do Unii Europejskiej, a my Bałkany Zachodnie - napisał we wtorek na Facebooku szef MSZ Węgier Peter Szijjarto, witając w Budapeszcie premiera Czarnogóry. Dodał, że "Ukraina wnosi zagrożenie i ryzyko wciągnięcia w wojnę, Bałkany natomiast to nowa energia i bezpieczeństwo".