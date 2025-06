Prezydent USA Donald Trump w poście na platformie społecznej Truth Social oświadczył, że "nie zamierza tego tolerować", odnosząc się do toczącego się w Izraelu procesu obwinianego o korupcję szefa izraelskiego rządu.

Proces premiera Izraela przeszkodą w rozmowach pokojowych

„To straszne, co robią w Izraelu z Bibi Netanjahu. Jest on bohaterem wojennym i premierem, który wykonał fantastyczną robotę, współpracując ze Stanami Zjednoczonymi, aby odnieść Wielki Sukces w pozbyciu się niebezpiecznego zagrożenia nuklearnego w Iranie” przekonywał prezydent USA.

Trump zwrócił uwagę, że negocjuje z Hamasem porozumienie w sprawie, która obejmie uwolnienie z rąk palestyńskich terrorystów porwanych izraelskich zakładników. Amerykański lider wyraził zdziwienie, że premier Izraela - jak się wyraził - może być zmuszony do siedzenia w sądzie przez cały dzień, bez istotnego powodu.

„To POLITYCZNE POLOWANIE NA CZAROWNICE, bardzo podobne do polowania na czarownice, które sam musiałem znosić. Ta parodia +sprawiedliwości+ będzie kolidować z negocjacjami zarówno z Iranem, jak i Hamasem. Innymi słowy, to SZALEŃSTWO robić to, co niekontrolowalni prokuratorzy robią z Bibi Netanjahu” – ocenił Trump. Przypomniał, że Ameryka wydaje miliardy dolarów rocznie, znacznie więcej niż jakikolwiek inny kraj, chroniąc i wspierając Izrael.

„Nie będziemy tego tolerować. Właśnie odnieśliśmy Wielkie Zwycięstwo z premierem Bibi Netanjahu u steru — I to bardzo plami nasze Zwycięstwo. PUŚĆCIE BIBIEGO, MA WIELKĄ PRACĘ DO WYKONANIA!” – apelował prezydent USA, który w ostatnich dniach dwukrotnie już zabierał głos w tej sprawie.

Zarzuty wobec Netanjahu. Łapówki, oszustwa, nadużycia

AP podała w miniony czwartek, że wezwanie Donalda Trumpa do umorzenia procesu korupcyjnego premiera Benjamina Netanjahu spowodowało wciągnięcie amerykańskiego przywódcy w jedną z najbardziej zaciekłych debat politycznych w Izraelu. „Przy całym szacunku dla Trumpa, nie powinien on ingerować w proces prawny w niepodległym kraju” — cytuje AP wypowiedź dla mediów jednego z liderów izraelskiej opozycji Jaira Lapida.

Przed sądem w Tel Awiwie od 2020 r. toczy się proces, w którym premierowi Netanjahu zarzuca się łapówkarstwo, oszustwo i nadużycie zaufania w trzech oddzielnych sprawach karnych. Wszystkie związane są z relacjami między premierem i jego rodziną, a wpływowymi, bogatymi właścicielami firm medialnych oraz oskarżeniami o to, że Netanjahu wykorzystywał te znajomości dla osobistych i politycznych korzyści.

W piątek izraelski sąd odrzucił wniosek Benjamina Netanjahu o zawieszenie rozprawy na dwa tygodnie. Cytowany przez agencję AFP prawnik izraelskiego premiera poprosił o odroczenie przesłuchań, które mają być wznowione w przyszłym tygodniu, powołując się na "wydarzenia w regionie i na świecie" po wybuchu wojny z Iranem oraz trwający konflikt zbrojny w Strefie Gazy.

Netanjahu jest pierwszym w historii urzędującym premierem Izraela, któremu postawiono zarzuty natury kryminalnej.