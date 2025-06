W ocenie amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW), w irańskich elitach politycznych pojawiły się wewnętrzne "pęknięcia", wywołane konfliktem z USA i Izraelem. ISW przekazał również, że niezidentyfikowani irańscy politycy mieli opracować plan awaryjny na wypadek zgonu Chameneia lub odsunięcia go na boczny tor.

ISW, powołujący się na opozycyjne źródła irańskie, zaznaczył w najnowszym raporcie, że uważany za umiarkowanego były prezydent Iranu Hasan Rouhani przeprowadził rozmowę z wysoko postawionymi duchownymi.

Co chciał osiągnąć irański polityk?

Hasan Rouhani chciał, by hierarchowie wywarli nacisk na najwyższego przywódcę duchowego i politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, aby ten przystał na kluczowe żądania USA i Izraela, w tym dotyczące odstąpienia państwa od wzbogacania uranu.

Rouhani określił te spotkania jako próbę "uratowania" Republiki Islamskiej. Nie jest jasne, w jaki sposób duchowni odpowiedzieli na prośby byłego prezydenta - zastrzegł ISW. Jednak media powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej informowały w minionych dniach, że "kilka podejrzanych i niegodnych zaufania" osób z kręgów władz próbowało przekonać duchownych w Kom, by dążyli do kompromisu z Izraelem. Z doniesień tych mediów wynika, że osoby te "próbowały bezskutecznie skontaktować się z Chameneiem, by opowiedzieć się za wznowieniem negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi".

Irańscy politycy mają plan awaryjny?

ISW przekazał również, że niezidentyfikowani irańscy politycy mieli opracować plan awaryjny na wypadek zgonu Chameneia lub odsunięcia go na boczny tor.

Zgodnie z tym planem, Chameneia zastąpiłby "komitet przywódczy", który miałby wynegocjować zawieszenie broni ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Rouhani był wymieniany jako osoba typowana do odgrywania "kluczowej roli" w tym gremium.

Niektórzy przedstawiciele armii, zaangażowani w ten plan, nawiązali kontakty z państwami regionu Zatoki Perskiej, by uzyskać poparcie dla zmiany politycznej w Iranie - przekazał amerykański think tank.

Agencja Reutera doniosła w poniedziałek, powołując się na źródła uczestniczące w dyskusjach, iż podjęto wysiłki w celu wyznaczenia następcy Chameneia. Przedsięwzięcia te - jak ocenił ISW - sugerują, że wyżsi rangą urzędnicy są bardzo zaniepokojeni niestabilnością reżimu i starają się zapewnić jego przetrwanie, gdyby Chamenei został zabity lub usunięty.