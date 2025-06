Przed odlotem na szczyt NATO w Hadze Trump powiedział dziennikarzom, że Izrael "dowalił" Iranowi tuż po wyrażeniu zgody na rozejm. Zapewnił też, ze potencjał nuklearny Iranu został już zniszczony.

Z kolei ja w serwisie Truth Social napisał: Izrael nie zaatakuje Iranu, wszystkie samoloty zawrócą i nikt nie zostanie ranny".. W kolejnym wpisie uznał, że "Iran nigdy nie odbuduje swoich obiektów jądrowych"

Jak portal wcześniej Axios, powołując się na izraelskie źródło, Trump miał zadzwonił do Netanjahu i poprosił go, by nie atakował Iranu. Premier Izraela Benjamin Netanjahu jednak powiedział prezydentowi USA, że nie może odwołać ataku na Iran i że jest on potrzebny, bo Teheran złamał zawieszenie broni.