„Do tej pory te cztery kraje zwróciły się do nas o pomoc, a my oczywiście jej udzieliliśmy, co oznacza, że pomagamy w koordynacji, a także zapewniamy wsparcie przy wyjazdach obywateli (państw) europejskich z Jordanii i Egiptu” – sprecyzowała rzeczniczka KE Eva Hrncirova.

Unijny mechanizm ochrony ludności to system koordynacji pomocy ratowniczej i humanitarnej na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, takich jak katastrofy naturalne, kryzysy zdrowotne i konflikty.

Państwa mogą wystąpić o pomoc, gdy sytuacja przerasta ich własne możliwości reagowania.

Władze Izraela rozpoczęły 13 czerwca nad ranem zmasowane ataki na Iran, twierdząc, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że Teheran ma wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Iran nazwał atak "deklaracją wojny" i odpowiedział nalotami z użyciem rakiet balistycznych na Izrael.(PAP)