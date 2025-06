"Terrorystyczny reżim okupujący Jerozolimę przekroczył wszystkie czerwone linie. Nie nakładamy na siebie ograniczeń w odpowiedzi na tę zbrodnię" - ostrzegł sztab generalny irańskiej armii. Tymczasem izraelski urzędnik, cytowany przez państwowego nadawcę radiowo-telewizyjnego Kan, powiedział, że "Izrael w pełni skoordynował z Waszyngtonem swoje działania w sprawie Iranu i powiadomił Stany Zjednoczone przed uderzeniem na irańskie cele"

Przedstawiciel władz, który nie został wymieniony z nazwiska, powiedział stacji Kan, że ostatnie doniesienia o nieporozumieniach między Izraelem a Waszyngtonem były fałszywe, lecz celowo nie zostały zdementowane i stanowiły element dezinformacji, służącej zmyleniu Iranu.

Podobne informacje przedstawiła w piątek izraelska gazeta "Jerusalem Post". "Przedstawiliśmy amerykańskiej administracji dowody na przełomowe (działania) Iranu w rozwoju programu jądrowego. Była pełna i całkowita koordynacja z Amerykanami" - miał powiedzieć w rozmowie z dziennikiem anonimowy urzędnik z Izraela.

Stanowisko USA po ataku Izraela na Iran

W wydanym wcześniej tego samego dnia oświadczeniu sekretarz stanu USA Marco Rubio napisał: "Izrael podjął jednostronne działania przeciwko Iranowi. Nie jesteśmy zaangażowani w ataki na Iran, a naszym najwyższym priorytetem jest ochrona amerykańskich sił w regionie".

"Izrael poinformował nas, że uważa, że działanie to było konieczne dla jego samoobrony. Prezydent Trump i administracja podjęli wszelkie niezbędne kroki, aby chronić nasze siły i pozostać w bliskim kontakcie z naszymi regionalnymi partnerami. Chcę to jasno powiedzieć: Iran nie powinien atakować interesów ani personelu USA" - dodał Rubio.

Ważne W atakach prawdopodobnie zginęli najwyżsi rangą irańscy dowódcy oraz co najmniej sześciu naukowców zajmujących się energetyką jądrową.

Dlaczego Izrael zaatakował Iran?

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników, operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parczin, gdzie, w ocenie ekspertów, prowadzone są badania nad bronią jądrową.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił w orędziu do narodu, że Iran w ostatnich miesiącach rozpoczął prace nad wykorzystaniem wzbogaconego uranu do celów militarnych i posiada wystarczającą ilość tego surowca, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Podkreślił, że stanowi to zagrożenie dla istnienia państwa izraelskiego.