We wpisie na platformie X Yusuf poinformował, że przemyślał decyzję o rezygnacji, gdy otrzymał "ogromną liczbę miłych wiadomości od osób, które (...) wezwały do ponownego jej rozważenia". Dodał, że nie może ich zawieść i dlatego będzie kontynuował pracę w Reform UK "ze zdwojoną energią".

Były szef ugrupowania ma obecnie kierować partyjnym zespołem do spraw zwiększenia efektywności samorządów lokalnych w radach, które kontroluje Reform UK. Inspiracją do jego powstania był Departament Wydajności Rządu (DOGE), który powołał do życia prezydent USA Donald Trump.

W czwartek 38-letni polityk powiadomił o rezygnacji z funkcji przewodniczącego z powodu "wyczerpania po 11 miesiącach pracy bez dnia wolnego". Nieoficjalnie przyczyną rezygnacji było jednak nieporozumienie z Sarą Pochin, która na początku maja została parlamentarzystką Reform UK. W wyborach uzupełniających do Izby Gmin w okręgu Runcorn i Helsby zaledwie sześcioma głosami pokonała kandydatkę rządzącej Partii Pracy. Yusuf, który jest praktykującym muzułmaninem, sprzeciwia się zakazowi noszenia burki, o co apelowała w parlamencie partyjna koleżanka.

Pierwszego maja, równolegle z wyborami uzupełniającymi do Izby Gmin, w 23 samorządach lokalnych południowej i wschodniej Anglii wybierano ich składy. Głosowanie wygrała Reform UK z poparciem 31 proc. i przejęła kontrolę w radach lokalnych, w tym w uchodzących za bastiony Partii Konserwatywnej hrabstwach Kent, Staffordshire i Lancashire.

Radość z powrotu Yusufa do pracy na rzecz partii wyrazili m.in. Pochin oraz założyciel i były lider Reform UK, Nigel Farage, który był jednym z głównych orędowników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

"Zostawiłem biznes i zgłosiłem się na ochotnika w pełnym wymiarze godzin, bo kocham mój kraj i wierzę, że najlepszym sposobem na uratowanie go i przekształcenie w wielki jest objęcie przez Nigela stanowiska szefa rządu" - powiedział Yusuf w wywiadzie dla niedzielnego wydania dziennika "Times".