Jak pisze brytyjska gazeta, napisy umieszczane są na ciężarówkach, które przewożą towary wyłącznie po drogach kontynentalnej Europy. Jako przykład podano tira z Łotwy, który z taką naklejką został zauważony ponad 1400 km od portu w Calais, gdzie ma początek tunel łączący Francję z Wielką Brytanią.

"Telegraph" podał, że od początku 2025 r. ok. 11,5 tys. osób próbowało przedostać się do Zjednoczonego Królestwa przepływając kanał La Manche na małych łodziach. Innym sposobem przedostania się do Wielkiej Brytanii jest ukrycie się w ciężarówkach. W ubiegłym roku we francuskich portach, m.in. w Calais i Dunkierce, wykryto 5874 nielegalnych imigrantów. To wzrost o 22 proc. w porównaniu z 4794 osobami zatrzymanymi w 2023 r.