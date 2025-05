Sun poinformował o otrzymaniu zaproszenia na spotkanie z Trumpem jako czołowy inwestor na platformie X. "Jestem zaszczycony, że mogę wesprzeć POTUS (prezydenta Stanów Zjednoczonych) i wdzięczny za zaproszenie od @GetTrumpMemes, aby wziąć udział w galowej kolacji prezydenta Trumpa jako jego CZOŁOWY fan!" - napisał Sun. "Jako główny posiadacz $TRUMP cieszę się, że mogę nawiązać kontakt ze wszystkimi, porozmawiać o kryptowalutach i omówić przyszłość naszej branży" - dodał.

Z zestawienia na stronie internetowej gali Trumpa - która odbędzie się w czwartek w jego klubie golfowym w Sterling w Wirginii na przedmieściach Waszyngtonu - wynika, że Sun zakupił 1,4 mln jednostek kryptowaluty emitowanej przez prezydenta. Obecna wartość jego tokenów wynosi 20,9 mln dolarów.

Ile osób będzie na kolacji z Trumpem

Jak przypomniała telewizja CNBC, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postawiła Sunowi w 2023 r. zarzuty manipulacji na rynku i emitowania nierejestrowanych papierów wartościowych. Po dojściu Trumpa do władzy SEC zawiesiła jednak postępowanie - dwa miesiące po tym, gdy miliarder zakupił 30 mln dolarów innej kryptowaluty wyemitowanej przez firmę rodziny Trumpów, World Liberty Financial.

Poza Sunem w uroczystej kolacji udział weźmie 219 innych czołowych posiadaczy $TRUMP. Według portalu bankier.pl, będzie wśród nich znany polski inwestor Mateusz Patrowicz. Informacje te znajdują potwierdzenie w liście czołowych inwestorów, która na 185. miejscu wymienia użytkownika "MPat". Z zestawienia wynika, że posiada on 6452 tokenów o obecnej wartości 94 tys. dolarów.

Dodatkowo czołowych 25 posiadaczy zostanie zaproszonych na jeszcze bardziej ekskluzywne spotkanie z prezydentem w charakterze VIP-ów. Aby się tam dostać należało zakupić (i przetrzymać je przez dłuższy czas) tokeny o wartości ok. 2,5 mln dolarów.

Impreza prezydenta USA - zarzuty o możliwą korupcję

Promowana przez Trumpa impreza, jak i sama emitowana przez niego kryptowaluta, od początku budzą duże kontrowersje i zarzuty o możliwą korupcję. Krytycy, w tym m.in. wiceprzewodniczący senackiej komisji zarzucali, że może być to sposób m.in. na omijanie prawa finansowania kampanii przez cudzoziemców, czy po prostu wpływania biznesmenów na prezydenta.

W ubiegłym tygodniu senator Demokratów Richard Blumenthal zgłosił w Senacie projekt rezolucji potępiającej Trumpa za jego praktyki.

"Kryptokorupcja Trumpa jest tak ogromna i bezczelna, że nie ma wątpliwości, iż będzie nadal sprzedawał Amerykanów, dopóki Republikanie nie nabiorą odwagi" - powiedział polityk. Według CNBC, większość zaproszonych na czwartkową kolację to cudzoziemcy.

W poniedziałek do sprawy odniosła się rzeczniczka Białego Domu, z oburzeniem odpowiadając na pytanie o działalność prezydenta, twierdząc, że to "niedorzeczne, by ktokolwiek w ogóle sugerował, że prezydent Trump robi cokolwiek dla swojego własnego interesu". Stwierdziła przy tym, że Trump przestrzega wszystkich regulacji etycznych.

Memecoin $TRUMP został wyemitowany przez firmę powiązaną z Trumpem o nazwie Fight Fight Fight (to jedno z jego haseł wyborczych) tuż przed inauguracją jego prezydentury. Kurs waluty w pierwszych godzinach wzrósł o 500 proc. do 63 dolarów, choć od tego czasu znacząco spadł i obecnie wynosi nieco ponad 14 dolarów. Ta sama firma wyemitowała również walutę $MELANIA, której wartość jest znacznie niższa i wynosi niecałe 0,4 dolara. Obecna wartość tokenów Trumpa w obrocie - to niemal 3 mld dolarów.