Nagranie wideo, na którym widać Macrona w towarzystwie premierów Niemiec i W. Brytanii, Friedricha Merza i Keira Starmera, zainteresowało niektórych internautów z powodu białego przedmiotu obok szklanki na stole. Pogłoska pojawiła się w nocy z niedzieli na poniedziałek.

"Gdy jedność europejska staje się niewygodna, dezinformacja posuwa się do tego, by zwykła chusteczka wyglądała, jak narkotyki" - oświadczył Pałac Elizejski na platformie X. Opublikował zdjęcie, na którym wyraźnie, a nie z daleka, widać leżącą na stole zmiętą chusteczkę. "To jest chusteczka do nosa" - głosi podpis na zdjęciu. Obok, przy zdjęciu polityków towarzyszących Macronowi, dodano: "To jest jedność europejska, w celu budowania pokoju". https://tinyurl.com/4zpkykhu

Pałac Elizejski oznajmił, że fake news o narkotykach "jest rozpowszechniany przez wrogów Francji, zarówno za granicą, jak i w kraju"; nie wskazał przy tym na konkretnego winnego. Zaapelował, by "pozostać czujnym wobec manipulacji".