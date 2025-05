"Komfortowe warunki dla działalności chińskich firm w Rosji"

Putin zadeklarował, że Moskwa jest gotowa zapewnić "komfortowe warunki dla działalności chińskich firm w Rosji" i przypomniał, że eksport surowców mineralnych do Chin bije rekordy. Wspomniał, że Rosja jest liderem w eksporcie ropy naftowej do Chin, zajmuje drugie miejsce w dostawach węgla do Chin i trzecie na liście dostawców skroplonego gazu ziemnego do tego państwa.

Od lutego 2022 r., czyli pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę, Chiny stały się największym partnerem handlowym Kremla, lecz, jak dotąd, powstrzymywały się od realizowania inwestycji bezpośrednich w Rosji. Statystyki rosyjskiego banku centralnego nie odnotowały znaczącego napływu kapitału z tzw. "zaprzyjaźnionych" krajów - podkreślił Moscow Times, dodając, że łączna wielkość inwestycji zagranicznych systematycznie spada. W ubiegłym roku zmalała o 63 mld dolarów, w 2023 r. - o 80 mld dolarów, a w 2022 r. - o 138 mld dolarów. Według banku centralnego, od początku inwazji na Ukrainę z rosyjskiej gospodarki zniknęło 57 proc. inwestycji zagranicznych, a ich łączna wielkość spadła do 216 mld dolarów, czyli poziomu najniższego od 2009 r.

Co dalej z budową gazociągu?

Chociaż Putin wzywał wcześniej biznes "zaprzyjaźnionych" państw do inwestowania w Rosji, władze ChRL dotychczas zakazywały chińskim firmom lokowania kapitału w rosyjski sektor naftowo-gazowy, odmówiły finansowania projektu gazociągu Siła Syberii 2 i zabroniły producentom samochodów budowania fabryk w Rosji. Mimo wieloletnich negocjacji rządowi rosyjskiemu nie udało się też osiągnąć porozumienia w sprawie emisji długu publicznego w juanach.

Podczas wizyty, którą Xi Jinping składa obecnie w Moskwie, Putin zamierza ponownie poruszyć z nim kwestię budowy gazociągu - przekazał Moscow Times, powołując się na informacje agencji Bloomberga. W jej ocenie Xi jest gotowy złagodzić żądania: jeśli początkowo nalegał na obniżenie ceny gazu do krajowego poziomu rosyjskiego, to teraz jest gotowy zgodzić się na cenę średnią (pomiędzy ceną w Rosji a cenami na światowych rynkach). Zdaniem źródeł Bloomberga nie jest jednak spodziewane natychmiastowe podpisanie umowy.